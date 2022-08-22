خلال 24 ساعة.. الصواعق تقتل 13 شخصا في اليمن

لقي 13 يمنيا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، جراء صواعق أصابتهم في محافظتي عمران وحجة، بغرب البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي، عن رئيس لجنة الطوارئ في محافظة عمران، عبد الرحمن الملحاني، قوله أمس الأحد إن "صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في محافظة حجة، وأدت إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين".

من جهة أخرى، أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع في حكومة الحوثي، بـ"وفاة 6 نساء وإصابة 13 أخريات جراء صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في منطقة حاشد التابعة لمحافظة عمران".

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.

المصدر: سبأ