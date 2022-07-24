اليمن.. وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في بني مطر بصنعاء

توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء جراء تدفق السيول الجارفة، الناجمة عن الأمطار الغزيرة يوم الأحد.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية أن سيول الأمطار أدت إلى انهيار منزل فوق رؤوس ساكنيه في قرية بيت التركي عزلة بني قيس في مديرية بني مطر.

وأفادت بأن الحادثة نتج عنها وفاة رب الأسرة صالح بن صالح التركي واثنين من أبنائه وتعرض بقية أفراد الأسرة لجروح متفاوتة.

وحسب غرفة عمليات محافظة صنعاء، وجهت قيادة المحافظة فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الذي تحرك إلى القرية لتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة.

وأوضح مندوب المجلس الأعلى للشؤون الانسانية بالمديرية فؤاد مطير أن معظم الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة تضررت بسبب الأمطار.

ولفت إلى أن فريق من فرع المجلس الأعلى ومنظمة النقابة العامة للأخصائيين الاجتماعيين تحركوا إلى المنطقة لحصر الأضرار المادية وتقديم المساعدة وفتح ممرات المياه.

المصدر: وكالة "سبأ"