 
مباشر

العراق.. الحكم بالإعدام على 3 مدانين أشقاء

أخبار العالم العربي

العراق.. الحكم بالإعدام على 3 مدانين أشقاء
Gettyimages.ru SABAH ARAR/AFP
محكمة استئناف الكرخ في بغداد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slvi

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في جانب الكرخ ببغداد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 3 أشقاء أدينوا بقتل والدهم طمعا بالميراث.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان، أن "جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا طمعا بالميراث".

وأضاف البيان، أنه "تم إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة".

وأشار، إلى أنه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصوليا إلى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".

المصدر: "السومرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا