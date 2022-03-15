العراق.. الحكم بالإعدام على 3 مدانين أشقاء

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في جانب الكرخ ببغداد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 3 أشقاء أدينوا بقتل والدهم طمعا بالميراث.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان، أن "جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا طمعا بالميراث".

وأضاف البيان، أنه "تم إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة".

وأشار، إلى أنه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصوليا إلى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".

المصدر: "السومرية"