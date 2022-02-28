جريمة مروعة في العراق.. شاب يقتل والده طعنا بالسكين

أفادت وسائل إعلام عراقية، بإقدام شاب على قتل والده طعنا بسكين، في شرق العاصمة بغداد.

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وأوضح مصدر أمني، لـ"السومرية نيوز"، أن "شابا أقدم مساء اليوم على قتل والده الذي يعمل موظفا حكوميا نتيجة مشاكل عائلية تطورت إلى استخدام السكين، وطعن والده ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الشاب هرب إلى جهة مجهولة".

المصدر: "السومرية"