مصر.. النيابة تحقق في انتحار فتاة إثر تعرضها لـ"الإهانة" في الشارع

أنهت فتاة عشرينية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر، بعد شعورها "بالإهانة" عقب مشاجرة مع صديقتها.

إقرأ المزيد

وفي تفاصيل الواقعة اختلطت الفتاة بجارتها في الشارع لتكون صديقتها، وخلال علاقة الصداقة التي جمعتهما نشبت بينهما خلافات لم تنته عند حد الكلام والشتائم فقط، فاحتد الموقف ليتحول إلى شجار باليد بينهما، ثم اتخذت الفتاتان قرارا بتجنب كل منها الأخرى.

وأشهر عديدة مرت منذ أن ابتعدت الفتاتان عن بعضهما البعض، حتى جمعهما القدر ليلتقيا مرة أخرى في أحد المواقف، وحدثت مشاجرة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، حتى تدخل الأهل لإنهاء الموقف.

لكن إحداهما أضمرت الحقد للأخرى، فاستغلت أن الفتاة تجلس وحيدة في منزل أسرتها واستدعتها أسفل المنزل، وتعمدت سحلها بمساعدة والدتها أمام الأهالي والجيران حتى تقوم بإهانتها، فما كان من الفتاة المتوفاة إلا أن صعدت إلى المنزل الذي تعيش فيه مع أسرتها بالطابق السادس وقامت بإلقاء نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وباتت جثة هامدة.

وكان قسم شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السادس أعلى منزلها في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بعدما شعرت بالإهانة من سحل وضرب فتاة ووالدتها لها، مقيمين في ذات المنطقة.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وباشرت التحقيق في الواقعة.

المصدر: الوطن