لودريان: فرنسا تواكب الأزمة الخطيرة في لبنان وعليهم الإسراع بتشكيل الحكومة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده كانت وما زالت مواكبة للأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان خلافا للقيادة اللبنانية، داعيا بيروت للإسراع في تشكيل الحكومة.

وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الذي عقد في باريس، قال لودريان إن "اجتماعنا اليوم يظهر مرة أخرى عزمنا على البقاء إلى جانب شعب لبنان في جميع الظروف".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا يمكن القول إن القيادة اللبنانية كانت مواكبة خلال العام الماضي للأزمة الخطيرة التي تمر بها بلادها، لكننا كنا وسنبقى على ذلك".

وتابع: "لقد استجبنا جميعا قبل عام بشكل عاجل للتعامل مع العواقب الفورية للانفجار (انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020)، ثم في 2 كانون الأول الماضي من خلال الاجتماع مرة أخرى لدعم تعافي البلاد، وبالإشارة إلى أن المبالغ الموعودة في 9 آب قد تم الوفاء بها، بل وتم تجاوزها".

وأشار إلى أنه "بعد مرور عام على مأساة 4 آب 2020، وبينما تؤثر الأزمة الآن على البلد بأكمله وتأخذ أبعاد الكارثة الإنسانية ، استجبنا معا لنداء الطوارئ الجديد من الأمم المتحدة في 357 مليون دولار من خلال الإعلان عن مساهمات تتجاوز الاحتياجات المحددة. يبلغ المبلغ الإجمالي للإعلانات أكثر من 370 مليون دولار للعام المقبل ، بالإضافة إلى المساهمات العينية الكبيرة التي تم الإعلان عنها اليوم، هذه النتيجة رائعة وأردت أن أحييها بشدة عند اختتام هذا المؤتمر".

وأضاف أن "الدعم المباشر الذي نقدمه معا لشعب لبنان لا يحل بأي حال من الأحوال محل مسؤوليات السلطات اللبنانية المسؤولة عن اتخاذ القرارات اللازمة لإفساح المجال بشكل نهائي للخروج من الأزمة.. وهذا يعني قبل كل شيء تشكيل حكومة إختصاصيين من دون تأخير، ثم الشروع العاجل إلى إجراء مناقشات ذات مصداقية بهدف إنشاء برنامج لصندوق النقد الدولي، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الجوهرية الأولى التي يعرفها الجميع حول حل أزمة القطاع المصرفي وتنظيم هدر رأس المال وقطاع الكهرباء ومحاربة الفساد".

ولفت إلى أنه "يجب على السلطات اللبنانية أن تسمح بالتعبير عن تطلعات السكان، بطريقة تعددية وديمقراطية، في إطار الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022. لذلك ستكون الحكومة المقبلة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات في موعدها وبطريقة شفافة وحيادية".

المصدر: "الجديد"