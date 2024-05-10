البنتاغون يوعز إلى جميع الأفراد العسكريين الأمريكيين بمغادرة النيجر

قررت وزارة الدفاع الأمريكية سحب كل مجموعة القوات الأمريكية المتضمنة 1000 شخص من النيجر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن مصادرها.

وفي أبريل، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ مناقشة خطط انسحاب القوات بعد أن قالت سلطات النيجر إنها ستلغي اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد.

وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك، نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من النيجر.

وفي 12 أبريل، كما أفادت وكالة "نوفوستي"، وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمثابة نصر استراتيجي جديد لروسيا.

المصدر: بوليتيكو