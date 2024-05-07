البنتاغون: القوات الأمريكية والروسية تتمركزان في نفس القاعدة في النيجر

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن العسكريين الأمريكيين والروس يتواجدون على مسافة بعيدة عن بعضهما البعض في قاعدة عسكرية واحدة في النيجر، ولا يوجد أي احنكاك بينهما.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "إنهما يتمركزان في نفس المنطقة، ولكن على حد علمي، فهي منطقة كبيرة إلى حد ما، لذا فهما ليسا على مسافة قريبة".

وأشار إلى أن القوات الروسية تمارس شؤونها الخاصة، وتركز القوات الأمريكية على شؤونها الخاصة. كما أن العسكريين الروس لا يستطيعون الوصول إلى المعدات والموارد الأمريكية ولا يشكلون تهديدا للجنود الأمريكيين.

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وأضاف رايدر: "لا يوجد تفاعل على حد علمي".

وأفاد مصدر في قوات أمن النيجر بأن القوات العسكرية الروسية والأمريكية في النيجر تتمركزان في نفس القاعدة (101 قاعدة جوية).

وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين أعلنوا "رفع حالة التأهب" بسبب قربهم من الروس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد.

وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك، نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من النيجر.

وفي 12 أبريل، كما أفادت وكالة "نوفوستي"، وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمثابة نصر استراتيجي آخر لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"