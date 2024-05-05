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وسائل إعلام تؤكد تقديم روسيا معدات عسكرية ومساعدات إنسانية للنيجر

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وسائل إعلام تؤكد تقديم روسيا معدات عسكرية ومساعدات إنسانية للنيجر
Globallookpress Zheng Yangzi
مطار ديوري حماني الدولي في نيامي، عاصمة النيجر
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أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر أن روسيا أرسلت 3 طائرات شحن تحملان معدات عسكرية إلى النيجر.

وقالت قناة Tele Sahel التلفزيونية إنه "في أقل من شهر، أرسلت روسيا ثلاث رحلات شحن لنقل معدات عسكرية وعدد من المدربين إلى نيامي".

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وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رحلات الشحن نقلت أيضا مساعدات إنسانية لسكان النيجر.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية الموجودة هناك. مشيرا إلى أن واشنطن تراقب ما إذا كانت لدى العسكريين الروس، إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأمريكية في النيجر.

كما صرح مصدر في البنتاغون بأن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

المصدر: "تاس"

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