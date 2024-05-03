الروس قادمون.. العسكريون الأمريكيون في القاعدة الجوية "101" بالنيجر يرفعون حالة التأهب

أفاد مصدر أمني نيجيري بأن القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة الجوية "101" بالعاصمة نيامي أعلنت "رفع حالة التأهب" على خلفية تمركز متخصصين روس بنفس القاعدة مع العسكريين الأمريكيين

وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "يتمركز الروس في القاعدة الجوية 101 بجانب الأمريكيين، كما يخدم هناك حوالي 150 عسكريا إيطاليا وحوالي 100 ألماني أيضا.. الجنود الأمريكيون أعلنوا عن رفع حالة التأهب والجاهزية القتالية، وهم يرتدون الخوذات والدروع الواقية للجسد بشكل دائم وهم في حالة توتر شديد".

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وأضاف المصدر: "بينما يتعامل الألمان والإيطاليون مع الموضوع بشكل طبيعي حيث يمارسون التمارين ويركضون صباحا بالقرب من الجنود الروس".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية الموجودة هناك.

وذكر الوزير أن الأمريكيين يراقبون أيضا ما إذا كانت لدى العسكريين الروس، إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأمريكية في النيجر.

وقال مصدر في البنتاغون، إن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

وتابع المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "وصلت قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع... الروس يقيمون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى الجيش أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".

يذكر أن القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو في النيجر تقع بالقرب من المطار الدولي في العاصمة نيامي.

المصدر: نوفوستي+RT