البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية الموجودة هناك.

وذكر الوزير أن الأمريكيين يراقبون أيضا ما إذا كانت لدى العسكريين الروس، إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأمريكية في النيجر.

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وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع زملائه من أستراليا والفلبين واليابان في ولاية هاواي: "لقد طرحتم سؤالا حول النيجر ووجود الروس في نفس المنطقة التي نعيش فيها. الروس يعيشون في مجمع منفصل. ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية أو معداتنا. يتركز اهتمامي دائما على سلامة وأمن قواتنا. وسوف نستمر في مراقبة هذا الموضوع. في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة جدية قد تتعلق بحماية قواتنا".

وفي وقت سابق، قال مصدر في البنتاغون، إن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

وتابع المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "وصلت قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع... الروس يقيمون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى الجيش أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".

ونوه المصدر كذلك بأن القوات تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو في النيجر - بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر مدينة نيامي.

المصدر: وكالات