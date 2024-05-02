بعد طرد النيجر القوات الأمريكية.. نفوذ واشنطن بإفريقيا ينحسر

بعد أيام على قرار طرد قواتها من النيجر، تستعد واشنطن لسحب جنودها من تشاد، في خطوة تقول إنها مؤقتة لمراجعة التعاون الأمني

بينما يؤكد المسؤولون في نجامينا عدم وجود اتفاق يسمح باستمرار القوات الأمريكية على أرضهم.



وفي مقابل الرفض الإفريقي المتصاعد للنفوذ الغربي، يتواصل التنسيق بين الجزائر وروسيا في مسائل أمن الساحل، مع تزايد الثقة التي تحظى بها موسكو لدى دول المنطقة.



مناقشة كل هذه النقاط في حلقة "استوديو الجزائر" مع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام حمزة.

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