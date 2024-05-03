البنتاغون: قوات روسية تتواجد في قاعدة واحدة مع عسكريين أمريكيين في النيجر

قال مصدر في البنتاغون، إن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد. وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك، نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد. في الوقت نفسه، في 12 أبريل، كما أفاد مراسل وكالة نوفوستي، وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.

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وقال مصدر في البنتاغون، لوكالة نوفوستي: "وصلت قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع... الروس يقيمون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى الجيش أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".

وأشار المصدر إلى أن البنتاغون، يراقب الوضع ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان سلامة القوات والمنشآت والمعدات الأمريكية.

ونوه المصدر كذلك بأن القوات تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو في النيجر - بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر مدينة نيامي.

يوم الأربعاء الماضي، صرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة نوفوستي، بأن الولايات المتحدة، في إطار انسحاب قواتها من النيجر، أعادت حوالي 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر، يعد بمثابة نصر استراتيجي آخر لروسيا.

المصدر: نوفوستي