الكرملين: روسيا والدول الإفريقية تواصل تطوير التعاون الدفاعي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستواصل مع الدول الإفريقية تطوير التعاون الدفاعي.

وقال بيسكوف للصحافيين: "نطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الدفاع، إنهم مهتمون بذلك، ونحن أيضا لدينا الاهتمام ذاته، سنواصل تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية".

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وفي وقت سابق، أشار محللون إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة في إفريقيا مقابل تعزيز روسيا مواقعها في القارة السمراء لمستوى غير مسبوق، مستندين بوضوح إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر وتشاد.

واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر وتشاد، يعد بمثابة نصر استراتيجي آخر لروسيا.

وقال مصدر في البنتاغون، إن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تعتزم سحب العشرات من أفراد القوات الخاصة من جمهورية تشاد خلال الأيام المقبلة.

المصدر: تاس