خبراء روس يصلون النيجر لتدريب قوات محلية في مجال محاربة الإرهاب

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الخبراء الروس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن خبير روسي قوله إن "الفيلق الإفريقي سيقيم العلاقات هنا، وسيقوم كذلك بالمساعدة على تشكيل وتدريب جيش النيجر".

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وأضاف: "لدينا خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب. ونحن هنا لتقاسم هذه الخبرات مع الأصدقاء".

يشار إلى أن الخبراء الروس وصلوا إلى النيجر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس "المجلس الوطني" الحاكم في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، والذي اتفق الجانبان خلاله على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

المصدر: نوفوستي