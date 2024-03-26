اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس "مجلس حماية الوطن" في النيجر عبد الرحمن تشياني

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس "مجلس حماية الوطن" الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوضع في منطقة الصحراء والساحل بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان الكرملين أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي "وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل مع التركيز على تنسيق الإجراءات في مسائل ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب".

وأعرب بوتين وتشياني عن رغبتهما في تكثيف الحوار السياسي في البلاد وتطوير التعاون متبادل المنفعة بين موسكو ونيامي.

كما أعرب تشياني عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي هول"، وأضاف بيان الكرملين: "أعرب تشياني عن مشاعر التضامن مع الشعب الروسي وتعازيه العميقة فيما يتعلق بضحايا الهجوم الإرهابي الهمجي في كروكوس سيتي هول".

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

ودعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي روسيا وذلك على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

المصدر: RT