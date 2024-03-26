بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي.. الأمن الروسي يحذر المواطنين

دعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي روسيا وذلك على خلفية هجوم كروكوس الإرهابي.

أفاد بذلك مركز العلاقات العامة بالمخابرات الروسية، وشدد على ضرورة العمل الجاد مع القاصرين حول أهمية تجنب المحادثات والمراسلات مع المحرضين والغرباء المغرضين.

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وجاء في بيان المركز: "تزايد بشكل كبير جدا بعد الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي هول، عدد المكالمات الهاتفية والرسائل التي يتلقاها المواطنون الروس، بما في ذلك القاصرون والمراهقون من أرقام مزيفة ومشبوهة من أراضي أوكرانيا، تحتوي على دعوات لتنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الروسية.

وخلال هذه الاتصالات الهاتفية يجري التركيز بشكل خاص على ضرورة ضرب مراكز التسوق، ومرافق النقل والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك تتم دعوة القاصرين لارتكاب هجوم إرهابي مقابل المال، ولذلك يدعو مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل صارم على هذه الاستفزازات".

وشددت المخابرات الروسية على ضرورة توعية القاصرين، والتركيز في الحديث معهم على أهمية عدم الدخول في محادثات ومراسلات مع المتصلين الغرباء، وعلى ضرورة إبلاغ الهيئات الأمنية والشرطة عن جميع هذه الحالات على الفور.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس