أفاد جهاز الأمن الفيدرالي، بأن عناصره في مقاطعة سامارا أحبطوا هجوما إرهابيا على مركز لجمع المساعدات الإنسانية تشرف عليه منظمة روسية للمتطوعين.

ووفقا لبيان المخابرات، كان يعد للهجوم مواطن روسي من المتعاونين مع المنظمة الإرهابية "فيلق المتطوعين الروسي"( RDK) المحظور. ولقي الإرهابي حتفه أثناء اعتقاله نتيجة تفجير نفسه بعبوة ناسفة.

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وبحسب البيان، تصرف الرجل بتوجيه من المشرفين عليه. قام المذكور بتحضير عبوة ناسفة بنفسه، لتفجيرها لاحقا في مبنى نقطة لتجميع المساعدات الإنسانية. وأثناء القبض على الإرهابي انفجرت العبوة الناسفة بشكل تلقائي مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة، ولم يصب أي من عناصر الأمن والمدنيين بأذى.

ويؤكد البيان أن الشخص المذكور، قام بشكل علني في الفترة من عام 2022 إلى عام 2024، بنشر مواد لتشويه سمعة الجيش الروسي. وفي سبتمبر 2023، تم تجنيده من قبل الأجهزة المختصة الأوكرانية بوساطة أحد نشطاء RDK المدعو ألكسندر كوداشيف، من مواليد عام 1982.

ووافق الإرهابي على تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية على أراضي روسيا.

وعثر رجال الأمن في منزل الإرهابي على مختبر لإنتاج المتفجرات ومكونات إنتاجها وعبوة ناسفة أخرى جاهزة للاستخدام. وعثروا في هاتفه على مراسلات تؤكد تورطه في النشاط الإرهابي والتنسيق مع جهاز الأمن الأوكراني.

يوم أمس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال ثلاثة شبان بعد محاولتهم إشعال النار في أحد مقرات الانتخابات الإقليمية في بارناول عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.

المصدر: تاس