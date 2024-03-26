4 أشخاص تحدوا الإرهابيين في هجوم "كروكوس" بضواحي موسكو

على الجانب الآخر من هجوم "كروكوس" الإرهابي ومنفذيه سجل أشخاص أسماءهم بأحرف من ذهب بشجاعتهم ومواقفهم الإنسانية.. بعضهم وثقته عدسات الكاميرات وآخرون تكتم عليه ركام الجريمة الأسود.

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وفي الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يقتلون ويضرمون النيران في أجساد الأحياء والقتلى من الأطفال والكبار، تمكن أحد الرجال تزامن وجوده أثناء الهجوم الإرهابي من تحييد أحد المهاجمين المسلحين مستغلا الثواني القليلة التي كان فيها الإرهابي يقوم بتلقيم سلاحه مجددا.

وقام الرجل بدفع زوجته بعيدا لدرء الخطر الذي قد تتعرض له، وركض مسرعا نحو الإرهابي، وأمسك ببندقيته الرشاشة، وأنزله إلى الأرض وبدأ في ضربه على رأسه مانعا بذلك سقوط المزيد من الضحايا.

وليس ما فعله الشاب مكسيم وهو على كرسيه المتحرك، بأقل إنسانية من سابقه، وهو الذي افتدى صديقته بحياته وأنقذها من رصاص الإرهابيين بعدما أسقط جسده الضعيف على جسد صديقته لأن الشلل منعه من الوقوف، وقام بحمايتها من الموت، ولا يزال البحث جاريا عن جثة هذا الشاب تحت الركام.

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كذلك سجلت الكاميرات الفتى اليافع إسلام ذو الـ15 ربيعا الذي يعمل بدوام جزئي في المسرح، تمكن من اقتياد أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء وقوع الهجوم وقام بتوجيههم إلى مخرج الموظفين وأصبحوا في الخارج آمنين.

وإلى جانب إسلام أيضا كان صديقه أرتيوم البالغ من العمر 14 عاما، وهما زميلان في الصف المدرسي ويعملان في نفس المركز، يروي كيف ساعد في إجلاء الناس بشجاعة عبر توجيههم إلى مخرج الطوارئ من مبنى "كروكوس سيتي" أثناء وقوع الهجوم الإرهابي.

وقد تكشف الأيام المقبلة مواقف مشرقة أخرى في خضم هذا المشهد البشع واللحظات القاسية التي عاشها شهود الهجوم الإرهابي في مركز كروكوس بضواحي موسكو.

المصدر: RT