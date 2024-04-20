الجيش الأمريكي يبدأ بوضع خطة لسحب قواته من النيجر

أعلن مسؤولون أمريكيون السبت أن الولايات المتحدة ستبدأ بسحب قواتها من النيجر، فيما يقول خبراء إنها ضربة لواشنطن وحلفائها في المنطقة فيما يتعلق بشن عمليات أمنية في منطقة الساحل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لـ"أسوشيتد برس" اليوم السبت إن رئيس وزراء النيجر، المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم، علي الأمين زين ونائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل، اتفقا يوم الجمعة على أن البلدين سيبدآن التخطيط لانسحاب القوات الأمريكية.

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ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون جدولا زمنيا لانسحابهم. وسيتم إرسال وفد أمريكي لتنسيق تفاصيل عملية الانسحاب قريبا.

وتأتي المغادرة المخطط لها في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق عسكري جديد.

وتلعب النيجر دورا مركزيا في العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الساحل الإفريقي، وهي منطقة تقع على حافة الصحراء الكبرى.

وتوجد في النيجر قاعدة جوية أمريكية رئيسية في مدينة أغاديز، على بعد حوالي 920 كيلومترا من العاصمة نيامي، وتستخدمها في رحلات الاستطلاع المأهولة وغير المأهولة وغيرها من العمليات. واستثمرت الولايات المتحدة أيضا مئات الملايين من الدولارات في تدريب جيش النيجر منذ أن بدأت عملياتها هناك في عام 2013.

ولكن العلاقات بين النيجر والدول الغربية توترت منذ أطاح جنود متمردون برئيس البلاد في يوليو.

المصدر: أ ب