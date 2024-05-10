"كتائب القسام" تعلن إنقاذ أحد الأسرى الإسرائيليين من الانتحار في اللحظات الأخيرة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" في بيان لها إنقاذ أحد الأسرى الإسرائيليين من الانتحار في اللحظات الأخيرة.

وجاء في البيان: "أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره".

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وأضاف: "نحمّل العدو ونتنياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو".

وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق من اليوم الجمعة، تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت أيضا أنها تقصف "بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم".

وعلى التوازي مع ذلك، نشر موقع "حدشوت بزمان" العبري أنباء تفيد بسقوط 5 مقاتلين من الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة اليوم".

من جهتها، ذكرت مصادر عبرية "هبوط مروحيات تنقل جنودا في مستشفيات إسرائيلية بالداخل وفي القدس".

المصدر: RT