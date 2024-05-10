بايدن يوجه بإرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

قال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن بايدن "أعطى وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) صلاحيات... تحديد المعدات الدفاعية" وتقديم خدمات وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك "التدريب والتعليم العسكري، ومساعدة أوكرانيا" بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار.

وقال بلينكن في بيان مكتوب إن الحزمة "تتضمن الوسائل الملحة المطلوبة، بما في ذلك ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وNASAMS، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينغر، ومعدات لدمج منصات الإطلاق الغربية، وصواريخ ورادارات مع الأنظمة الأوكرانية".

كذلك تتضمن حزمة المساعدات وفقا لبيان الخارجية، أنظمة وذخائر صاروخية من نوع "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و 105 ملم، وصواريخ TOW وJavelin و AT4، وذخائر طائرات دقيقة، ومركبات قتالية من نوع "برادلي"، وناقلات جند مدرعة، وزوارق دوريات ساحلية ونهرية، وذخائر للأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية،".

وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون إلى أنه منذ بداية رئاسة بايدن، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 51.3 مليار دولار لأوكرانيا كمساعدة عسكرية، بما في ذلك أكثر من 50.6 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: تاس