مصر تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لغزة

واصلت السلطات المصرية، اليوم السبت، افتتاح معبر رفح البري المؤدي إلى قطاع غزة استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم موافقة السلطات على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتم توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين ونقلهم للعلاج .. لافتة إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد قبل الماضي استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين.

ومن جهة أخرى، تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وحزبية إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء.

ناصرحاتم

المصدر: RT