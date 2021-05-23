قافلة "صندوق تحيا مصر" تصل ميناء رفح حاملة مساعدات لقطاع غزة (صور + فيديو)

وصلت قافلة "صندوق تحيا مصر" الإنسانية يوم الأحد إلى ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني.

وقام الصندوق بتجهيز القافلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التى قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها فى المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

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وتتضمن قافلة "صندوق تحيا مصر" 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى مراتب وسجاد وأغطية، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

وستصل المساعدات للفلسطينيين تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لـ"صندوق تحيا مصر" على موقع "فيسبوك"، وذلك بعد إعلان الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع.

وقام الصندوق بتفعيل حساب "إعادة أعمار غزة" في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن "صندوق تحيا مصر" يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

وتعد قافلة اليوم "إحدى أنشطة هذا المحور وتعد سابقة هي الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وتأكيد دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية