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بعد مبادرة 500 مليون دولار.. السيسي يوجه بفتح حساب في كل البنوك المصرية لصالح إعادة إعمار غزة

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بعد مبادرة 500 مليون دولار.. السيسي يوجه بفتح حساب في كل البنوك المصرية لصالح إعادة إعمار غزة
Reuters
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أعلن صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية عن إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات لتخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية.

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وأكد الصندوق أن هذا الحساب يهدف لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، حيث يختلف هذا الحساب عن مبادرة الـ500 مليون دولار لإعمار غزة.

وفي ذات السياق يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

المصدر: RT

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