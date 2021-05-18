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الرئاسة المصرية: تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء الغارات الاسرائيلية

أخبار العالم العربي

الرئاسة المصرية: تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء الغارات الاسرائيلية
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أعلنت الرئاسة المصرية تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار".

المصدر: RT

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