هنية يشكر أمير قطر لتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتخصيص 500 مليون دولار من الجانب القطري للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال هنية في تصريح: "تلقينا اليوم الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة".

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وأضاف أن "هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل".

وتابع: "إننا نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار".

المصدر: RT