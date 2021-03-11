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الحكومة المصرية تعلن موقفها من التنمية في إثيوبيا عبر سد النهضة

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الحكومة المصرية تعلن موقفها من التنمية في إثيوبيا عبر سد النهضة
Reuters
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين.

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وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، إن مصر حريصة كل الحرص على استكمال المفاوضات، مضيفا: "نأمل أن تستجيب إثيوبيا بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

المصدر: اليوم السابع

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