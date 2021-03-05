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مصر تحسم الجدل حول بيع المياه للمزارعين في ظل أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر تحسم الجدل حول بيع المياه للمزارعين في ظل أزمة سد النهضة
Reuters
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تردد من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين، وفقا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.

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وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع القانون الجديد، موضحةً أن هذا القانون لا يتضمن نهائيا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية.

ووفقا للوزارة يستهدف القانون الجديد ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.

المصدر: RT

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