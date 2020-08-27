المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يمدد التعبئة العامة بسبب تفشي كورونا حتى نهاية 2020

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اللواء محمود الأسمر، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجاري.

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وأفاد الأسمر، في بيان صحفي عقب انتهاء جلسة للمجلس في قصر بعبدا، الأربعاء، بأنه تم اتخاذ قرار ينص على "إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6684/2020 اعتبارا من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020 ضمنا".

وأكد المجلس، حسب الأسمر، على "تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن... وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة".

وأشار الأسمر الى أن طلب من اللجنة التقنية المكلفة، متابعة الرقابة من فيروس كورونا، "استكمال التواصل مع الجهات المعنية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم عن إمكانية التعديل".

ولفت إلى أنه "تم تكليف وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام".

وشدد على أن "المجلس طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك والطلب إلى وسائل الإعلام والمشكورة، على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية".

ويشهد لبنان في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملموسة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تجاوز في بعد الأحيان 600 حالة على أساس يومي.

المصدر: RT + وكالات