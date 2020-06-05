مصرع 4 أطفال غرقا في مياه النيل بحلوان جنوب القاهرة

أمرت نيابة حلوان في مصر، التصريح بدفن جثامين 4 أطفال لقوا مصرعهم غرقا في مياه النيل، بحلوان جنوب القاهرة، أثناء لهوهم بكورنيش النيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي 4 أطفال مصرعهم، عصر أمس الخميس، أثناء السباحة بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو بمدينة حلوان، حيث تعرض أحدهم للغرق وأثناء قيام الثلاثة بمحاولة إنقاذه لقوا حتفهم واحدا تلو الآخر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحايا جميعهم أحداث، ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ صديقهم من الغرق، بحسب موقع "النبأ".

المصدر: وكالات