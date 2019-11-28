ملياردير إماراتي يحث دول الخليج على إقامة علاقات مع إسرائيل

أعرب الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، عن رغبته في أن تكون العلاقات بين بلاده وإسرائيل "مفتوحة"، ووجه نداء إلى دول الخليج لاتخاذ هذه الخطوة أيضا.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" عن الحبتور قوله، في مقابلة أجرتها معه مجلة Ami اليهودية الأمريكية في دبي: "العرب واليهود هم أبناء عمومة. كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض".

اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية "كيباه"@chusidel@ami_magazinepic.twitter.com/KVVSnFpn45 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2019

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وشدد الملياردير الإماراتي، حسب الخارجية الإسرائيلية، على ضرورة أن تعلن دول الخليج عن رغبتها في إقامة علاقات مع تل أبيب، مضيفا: "أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكن للجانبين الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا".

وأشارت المجلة في المقابلة إلى أن الملياردير الذي أسس وترأس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، لديه علاقات شخصية ودية بكثير من أبرز زعماء العالم الحاليين والسابقين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، علاوة على كثير من الزعماء العرب، ووصفته المجلة بأنه "وطني حقيقي" لافتة إلى تزيين مكتبه بالأعلام الإماراتية.

وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملموسة بغية تطبيع العلاقات مع دول الخليج في وجه "الخصم المشترك إيران"، وتمكنت من إحراز تقدم واضح في هذا السبيل، حيث بدأت وفود إسرائيلية تشارك في فعاليات تقام بدول الخليج رغم غياب علاقات رسمية بين الطرفين، وستشارك إسرائيل في معرض "إكسبو 2020" الدولي الذي ستستضيفه دبي.

المصدر: RT + Ami