أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الإمارات ستتيح للسياح الإسرائيليين زيارة دبي خلال فترة استضافتها لمعرض "إكسبو 2020" الدولي.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، عن مصدر في فريق إدارة المعرض الذي سيبدأ أعماله في دبي، خلال شهر أكتوبر من العام المقبل، وسيستغرق ستة أشهر، قوله إن سلطات إسرائيل والإمارات تخوض منذ زمن مفاوضات بغية منح السياح الذين يحملون الجوازات الإسرائيلية فرصة حضور المعرض.

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وتابع المصدر: "هذه المفاوضات تأتي لأن الطرفين يرغبان في أن يتحول إكسبو إلى أكبر معرض على مستوى العالم ويريدان أن يحضره الإسرائيليون أيضا".

علاوة على ذلك، قال مصدر آخر للصحيفة إن المعرض الدولي المقبل قد يصبح "اختبارا جيدا لمنح السياح الإسرائيليين زيارة البلاد"، مؤكدا أن الإمارات في حال نجاح هذا الاختبار "قد تبقي أبوابها مفتوحة أمام الإسرائيليين دائما".

ونقل التقرير عن نائب رئيس مديرية السياحة في إمارة رأس الخيمة، محمد خاطر، إبداءه أمله في أن يحضر الإسرائيليون المعرض، مضيفا: "حتى في الوقت الحالي يزورنا بعض الإسرائيليين وستسرنا استضافة جميع السياح من إسرائيل".

وذكر مصدر أمريكي على صلة بحكومة الإمارات للصحيفة أن الدولة الخليجية تمضي في تسهيل الوصول للمواطنين الإسرائيليين بسبب اهتمامها بجذب مستثمرين من الدولة العبرية.

وسبق أن أكدت حكومة إسرائيل مشاركتها في المعرض المقام في الإمارات رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين.

المصدر: يديعوت أحرونوت