شركة Lenovo تطرح أحد أرخص الحواسب المحمولة في العالم

اشتهرت شركة Lenovo بتطويرها للحواسب الشخصية واللوحية المميزة بأسعار رخيصة، لكن حاسبها الشخصي الأحدث فاق توقعات جميع عشاق منتجاتها هذا العام.

ودعما لمواقعها في سوق الإلكترونيات مؤخرا كشفت الشركة عن حاسب شخصي مميز بمواصفات مقبولة بسعر منافس جدا بلغ 229 دولارا فقط.

وحصل Chromebook 3 الجديد على هيكل خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك، مزود بشاشة TN بمقاس 11 بوصة بدقة عرض (1366/768) بيكسل.

وزودته Lenovo بمعالج Intel Celeron N4020 جيد الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايات، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل هيكله على مفاصل خاصة تسمح بطي الشاشة بزاوية 180 درجة عند الحاجة، ومزود بكاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسل، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ومنفذين من نوع USB-C يسمحان بنقل البيانات بسرعة، إضافة إلى منفذ USB-A.

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أما بطارية الجهاز الداخلية فتكفيه ليعمل لأكثر من 6 ساعات متواصلة، ونظام التشغيل فيه أتى Chrome OS، ما يمنحه سلاسة في العمل مع الإنترنت رغم مواصفاته المتواضعة مقارنة بالحواسب المتطورة الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإن Lenovo تستعد أيضا وقبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لطرح جيل جديد من الحواسب اللوحية المتطورة بأسعار تنافس فيها حواسب سامسونغ وآبل.

المصدر: ednews