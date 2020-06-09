هاتف بـ 120$ يعزز أسهم هواوي في عالم الأجهزة الذكية

أعلنت العملاقة هواوي عن بدء استقبال الطلبات لشراء هاتفها الأحدث Honor 8S بسعر 120 دولار تقريبا.

ورغم السعر المنافس حصل الجهاز الجديد على العديد من المواصفات المنافسة، إذ جاء بمعالج MediaTek Helio A22 ثماني النوى، في 4 أنوية من نوع Cortex-A53، ويعمل معالج رسوميات PoverVR GE8320.

كما جاء الجهاز بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وبشاشة قياس 5,7 بوصة بدقة عرض HD+ وأبعاد "19:9".

youtube/DimaViper

وزودته هواوي بمنفذين لبطاقات الاتصال، ونظام لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 3020 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات shell EMUI 9.0 التي توفر الكثير من الميزات للتحكم بالصور وخلفيات الاستخدام.

كما حصل الهاتف على منفذ Micro-USB للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وقدرة على الاتصال بشبكات 4G الخلوية.

أما فيما يتعلق بالكاميرات، فكاميرته الأساسية ستكون أحادية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews