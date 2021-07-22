عالم متخصص في الأحياء الجزيئية يوضح كيف يحمي التطعيم ضد كورونا من سلالاته الجديدة

صرّح سيرغي خاريتونوف، عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، بأن المناعة ضد "كوفيد – 19" بعد التطعيم أو المرض ستحمي جزئيًا من سلالات خطيرة جديدة.

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وأشار الأكاديمي المتخصص إلى أن الإصابة بكورونا بعد التطعيم ستمر من دون عواقب وخيمة.

وقال خاريتونوف بهذا الشأن: "لا يمكننا منع ظهور طفرات أكثر خطورة (من كورونا)، لكن يجب أن نعي أن المناعة التي توجد لديكم ضد السلالة السابقة ستحميكم جزئيًا على الأقل من السلالة الجديدة، أي أنها ستقلل بشكل كبير من خطرها".

وأوضح عالم الأحياء الدقيقة أن المطعمين والمتعافين من كورونا بالطبع لن يكونوا محميين بشكل تام من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، لكن سيكونون محميين بشكل كافٍ حتى يمر المرض من دون عواقب وخيمة.

وتابع خاريتونوف القول: "لذلك، فإن سلالة (خطيرة) جديدة لن تكون خطيرة جدا بالنسبة لكم، إذا كانت لديكم أجسام مضادة وتم تطعيمكم".

المصدر: نوفوستي