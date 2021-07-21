ما العمل في حال عدم ظهور أجسام مضادة بعد التطعيم؟

نصح طبيب الوبائيات الروسي، أندريه بوزدياكوف، كل من تلقى جرعة أولى من اللقاح ضد فيروس كورونا أن يبذل قصارى الجهود كي لا يصيبه مرض "كوفيد -19" قبل تلقيه الجرعة الثانية.

وأوضح أن نظام المناعة يبدأ بعد تلقي جرعة أولى للقاح في تكوين رد مناعي ووسائل وقاية أخرى مثل الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة وما إلى ذلك.

وأوضح أن الإنسان يتلقى في الفترة ما بين الجرعتين جرعة من الفيروس الحي. ومن الصعب التنبؤ في كيفية تصرفه في حال الإصابة بـ"كوفيد – 19" في تلك الفترة.

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ويمكن أن يحدث المرض في هذه الحال دون إظهار أية أعراض عمليا ويشبه نزلة البرد العادية، ومع ذلك فإن جسم الإنسان يمكن يتعرض للإصابة بكورونا، ولذلك من المهم جدا مراعاة كل الإجراءات الاحترازية. أما الرد المناعي فسيتشكل في معظم الأحيان بعد 3 أسابيع، أي بحلول يوم حقن الجرعة الثانية.

ونصح أخصائي الوبائيات استشارة الطبيب في حال الإصابة بـ"كوفيد" في الفترة ما بين الجرعتين.

وقال:" في حال أظهر الفحص غياب أجسام مضادة بعد تلقي الجرعتين من اللقاح فذلك لا يعني ذلك غياب أية وقاية من الفيروس التاجي. ويحتمل أن تتشكل الوقاية على مستوى خلايا "Т" ( الذاكرة) التي ستكون بدورها وسيلة وقاية قوية.

ومع ذلك فإن الاخصائي ينصح في حال عدم تشكل أجسام مضادة بتكرار التطعيم بعد مرور فترة لا تقل عن 3 أشهر من التطعيم الأول.

المصدر: تاس