"كوفيد-19" يصل إلى الدماغ ويحرم الشخص من حاسة الشم

اتضح للعلماء أن غالبية المصابين بـ "كوفيد-19" لا ينقلون العدوى، وأن فقدان حاسة الشم عند المصابين بالفيروس لا تعود للجميع بعد شفائهم.

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وقد اكتشف علماء من الولايات المتحدة، أن فقدان حاسة الشم لا تعود إلى قسم من المرضى الذين تعافوا من المرض. ولكن هل يمكن للإنسان أن يعيش من دون حاسة الشم، وعليه الاعتماد على حاسة الذوق فقط عند تناول الطعام.

ووفقا للباحثين، لقد عادت حاسة الشم إلى بعض المصابين بعد مضي شهر على شفائهم، في حين عادت إلى آخرين بعد ثلاثة أشهر. فهل ستعود للآخرين بعد 4-5 أشهر وأكثر؟

ويذكر أن علماء البيولوجيا الجزيئية في ألمانيا، اكتشفوا من دراستهم لحالة 32 مريضا بعد وفاتهم، أن الفيروس يتوغل إلى الدماغ عبر مستقبلات الشم في الأنف، ومنها إلى الجهاز العصبي المركزي. وأن البروتين الخلوي (neuropilin-1 (NRP1 هو السبب في توغل فيروس SARS-CoV-2 إلى الدماغ. وتوصلوا إلى استنتاج مفاده، أن الفيروس لا يتكاثر في خلايا الدماغ ولكن يمكن أن يساعد على موتها. وقد أكدت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية هذه الفرضية بحسب موقع bioRxiv.

وخلص الباحثون، إلى أن الفيروس يستخدم للتوغل إلى جسم ناقل العدوى المستقبلي، البروتين (NRP1 ) والبروتين الخلوي ACE-2 ، الذي بمساعدته تثبت جزيئات الفيروس في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وهناك تبدأ عملية التكاثر. ووفقا للعلماء، هذا الاكتشاف سيساعد على ابتكار لقاح مضاد لهذا الفيروس القاتل.

المصدر: وكالات