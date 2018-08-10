نفوق حيتان قبالة الشواطئ الإيرلندية في ظروف غامضة!

قال علماء إن السونار العسكري البريطاني ربما تسبب في نفوق 8 حيتان ظهرت على الساحل الغربي لإيرلندا، ولكن الأسباب الحقيقة ما تزال غير واضحة.

وعثر على جثث 5 حيتان من نوع "كوفييه ذو المنقار"، على بعد مئات الأميال خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب 3 جثث أخرى يُعتقد أنها من النوع نفسه.

وقالت مجموعة الحيتان والدلافين الإيرلندية (IWDG)، إنه "من غير المعتاد" حدوث مثل هذه الظاهرة خلال فترة قصيرة.

وقال سايمون بيرو، كبير علماء جمعية الحفاظ على البيئة البحرية، إن ما بين 1 إلى 3 حيتان كوفييه، تظهر قبالة ساحل إيرلندا كل عام. واستطرد قائلا: "لكي يكون هناك عدد من الحيتان الميتة في الوقت نفسه، يجب أن يكون الحدث كارثيا"، وفقا لصحيفة إنديبندنت البريطانية.

وعُثر على اثنتين من جثث الحيتان، في 4 أغسطس، على ساحل مقاطعة Donegal، وتم اكتشاف جثة أخرى في مقاطعة Mayo في اليوم نفسه.

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واكتشفت جثة حوت على شاطئ مقاطعة Galway، يوم 3 أغسطس، وأخرى على شاطئ مقاطعة Sligo، يوم الثلاثاء 7 أغسطس.

وقالت IWDG إن جميع الحيتان كانت في "حالة سيئة ومتشابهة"، ما يشير إلى أنها ماتت في الوقت نفسه تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن "حيتان كوفييه ذات المنقار"، هي أنواع تغوص في الأعماق "معرضة بشكل خاص للسونار النشط منخفض التردد، الذي يُستخدم لمحاولة اكتشاف الغواصات"، وفقا للدكتور بيرو.

وأضاف موضحا: "في مثل هذا الحدث، من الواضح أنك تحاول شرح السبب المحتمل لذلك، وستكون التدريبات البحرية أول ما يجب التفكير فيه".

ولا يُعتقد أن سلاح البحرية الإيرلندية يمتلك تقنيات السونار، ولكن البحرية الملكية البريطانية تقوم بعمليات تدريب منتظمة باستخدام هذه التقنية.

وبهذا الصدد، قال متحدث باسم البحرية الملكية: "لا يوجد دليل على أن موت هذه الثدييات البحرية ينسب إلى عمليات السونار البحرية أو تجاربها أو تمارينها. ونحن نأخذ مسؤولياتنا البيئية على محمل الجد، ونواصل العمل مع سلطات المملكة المتحدة ذات الصلة للحد من أي مخاطر بيئية".

المصدر: إنديبندنت