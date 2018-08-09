هجوم جنوني لقطيع من الضباع على لبؤتين! (فيديو)

نشر موقع "Kruger Sightings‎" على يوتيوب فيديو لمعركة شرسة قادتها الضباع ضد لبؤتين لأسباب اكتشفها مصور الفيديو الذي أصبح شاهد عيان لحدث فريد.

وظن كالوم غوار، شاهد العيان في محمية كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، أنه يصور مشهدا تقليديا لاصطياد لبؤتين لخنزير بري وافتراسهما له.

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لكن غوار استطاع التقاط المعركة الكبرى التي بدأت مشاهدها الأولى تتوضح لدى ملاحظته اقتراب بضعة ضباع من اللبؤتين من بعيد، حيث بدأت تراقب التهام اللبؤتين لفريستهما.

وعزا شاهد العيان تجمع الضباع بكثرة إلى الأصوات العالية والضوضاء التي أصدرتها اللبؤتان أثناء افتراسهما الخنزير البري.

وتظهر اللقطات اقتراب 3 ضباع في البداية، وتجمعت فيما بعد لتصبح 15، وعندها، قررت الضباع تخليص الفريسة من براثن اللبؤتين وتناول ما بقي منها.

المصدر: لينتا.رو