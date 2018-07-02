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قرش ينقض على سائحة أطعمته ويسحبها إلى الماء

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انقضت سمكة قرش في أستراليا على سائحة حاولت إطعامها بيدها، وسحبتها إلى الماء وكادت تلتهمها.

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ونشرت قناة "Seven News" التلفزيونية مقطع فيديو سجله السياح أثناء رحلتهم على متن يخت، في كيمبرلي غربي أستراليا في المحيط الهندي.

وقالت السائحة ميليسا برانينغ، إنها أرادت إطعام أسماك القرش التي كانت تسبح بالقرب من اليخت. وعندما حملت سمكة صغيرة لإطعام القرش، سحبها من يدها مع السمكة ووقعت في الماء، إلا أنها استطاعت الخروج من الماء بأعجوبة، لكنها كادت أن تفقد أحد أصابعها، وقالت: "شعرت بأنني فقدته، وأن اللحم انسلخ عن العظم".

وتم نقل ميليسا إلى المستشفى حيث تلقت الإسعافات اللازمة، إذ أصيبت بأضرار في الأربطة وشرخ في العظم.

المصدر: لينتا. رو

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