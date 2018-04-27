وليمة بحرية ضخمة تجمع القرش والتماسيح (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع الإنترنت يصور أسماك قرش تتقاسم مع التماسيح وجبة دسمة من حوت يبلغ وزنه حوالي 20 طنا.

وصور الفيديو قبالة الساحل الغربي لأستراليا، ووفقا لقناة "ناشيونال جيوغرافيك"، فالمقطع يعد أول مشهد يظهر تماسيحا تأكل حوتا في عرض البحر.

وأشار عالم الأحياء البحرية، أوستن غالاغر، إلى أن الفيديو سمح للعلماء بالنظر إلى تفاعل أسماك القرش النمرية وتماسيح المياه المالحة التي نادرا ما تلتقي مع بعضها في الطبيعة. وقال أوستن: "يبدو أن الحيوانات المفترسة تحترم بعضها البعض".

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وأشار العالم أيضا إلى أن أسماك القرش والتماسيح لم تتقاتل على هذه الوليمة لأن حجم الحوت النافق يبلغ أكثر من 20 طنا، وهذا ما دعاها لتناول الوجبة دون مواجهة دامية.

وأكدت أنتونيلا بريتي، المتخصصة في السلسلة الغذائية، أن أسماك القرش تفضل في هذه الحالة الاستيلاء على أكبر قطعة ممكنة من الضحية والسباحة بها بعيدا دون الدخول في معركة حتى لا تهدر طاقتها في المواجهة.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو