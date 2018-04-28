فيديو يصور إطلاق القوات الأمريكية الخاصة لقارب سري من السماء

عُرض شريط فيديو يصور إطلاق أحد الأسلحة السرية التابعة للقوات الأمريكية الخاصة لأول مرة على الإطلاق.

ويكشف الفيديو الجديد عن كيفية مشاركة القوات المعروفة باسم "فريق القارب الخاص" (Special Boat Team) في المعركة مع قواربهم، وذلك من خلال إطلاقها من السماء.

وعادة ما تُستخدم هذه القوارب المعروفة باسم "Combatant Craft Assault"، لنقل قوات العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية (Navy SEALs).

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وصُور فيديو نظام المظلات، المعروف باسم نظام النقل الهوائي منخفض السرعة (LVADS) من طائرة شحن طراز C-17، خلال التمرين التدريبي.

وتم تصميم طائرة "CCA Mk. 1" (طولها 41 قدما)، بحيث يمكنها نقل قاربين وإطلاقهما بكل سهولة. وعلى الرغم من أنه لم يُكشف إلا القليل عن هذه الطائرة، إلا أنه من المعروف أنها تُستخدم لنقل وإطلاق قوات العمليات الخاصة (SOF) وعمليات الدوريات الساحلية.

ويذكر أن القوارب صغيرة بما يكفي لإسقاطها مباشرة في الماء، ويبدو أنها مزودة بدروع مصفحة لحماية الطاقم.

وتتضمن أجهزة الاستشعار الموجودة على متن القوارب، رادارا بحريا مثبتا على سارية مع هوائيات الاتصالات وكاميرات فيديو تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا