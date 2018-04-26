هل يشهد العالم ولادة "تنين روبوت"؟

تميز الملياردير، إيلون موسك، بعادة مشاركة الأفكار "الساذجة" مع الملايين من متابعيه على تويتر، مثل بناء قاذفات اللهب وحفر الأنفاق، كما سعى دائما لجعلها حقيقة واقعة.

ولهذا السبب، ربما لا يمكن تجاهل أحدث تغريدة له، إذ قدم فيها وعدا بتصميم "تنين سايبورغ" (كائن يتألف من مكونات عضوية وبيو-ميكاترونية).

وأعلن المدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس عن هذا الأمر، مساء الأربعاء 25 أبريل، ما دفع الحساب الرسمي للمسلسل الشهير "لعبة العروش" على تويتر، للرد على هذا الإعلان الغريب، بالقول: "اركع على ركبتيك أمام دنيرس تارغارين".

Don’t make me use my space lasers … — Elon Musk (@elonmusk) 26 апреля 2018 г.

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وفي الوقت نفسه، رد موسك محذرا سلسلة HBO: "لا تدفعني لاستخدام ليزر الفضاء الخاص بي".

وفي حين أن بعض إعلانات السيد موسك تحققت في نهاية المطاف، مثل وعده ببيع قاذفات اللهب لتمويل طموحاته المتعلقة بمشروع حفر الأنفاق، فإن الملياردير ورجل الأعمال الناجح، معروف بنشره للقصص الطريفة على المنصة الاجتماعية.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن تصميم "تنين سايبورغ" (أو تنين روبوت)، على الرغم من احتمال إشارة الملياردير موسك إلى كبسولة "دراغون"، التي بنتها سبيس إكس.

واستُخدمت كبسولات "داغون" في السابق كجزء من مهمات إمداد المحطة الفضائية الدولية بالمواد اللازمة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا