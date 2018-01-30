كيف تحولت مزحة إيلون موسك لـ "قاتل الزومبي"؟

باع الملياردير إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قاذفات لهب بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار، بعد ساعات فقط من الإعلان عن طرحها للزبائن.

وعُرضت قاذفات اللهب للطلب المسبق، يوم الأحد 28 يناير. وبالفعل، اشترى المتابعون ما لا يقل عن 7 آلاف نسخة منها.

وصُنعت هذه الأجهزة بعد أن وعد موسك "مازحا"، في ديسمبر الماضي، بطرح قاذفات اللهب للبيع إذا تمكنت شركة الأنفاق الأرضية، The Boring، من بيع 50 ألف قبعة تحمل علامتها التجارية.

ونشر موسك تغريدة على موقع تويتر، تقول: "بعد بيع 50 ألف قبعة، سنبدأ ببيع قاذفات اللهب. أعلم أن القبعات بعيدة عن تخصص شركة الأنفاق، ولكن الأطفال يحبون ذلك".

وأضاف إيلون موسك قائلا إن "الشائعات التي تدعي أنني أصمم "سرا" ما يسمى بقاذفات لهب تقضي على "الزومبي" (الأموات الأحياء)، هي كاذبة تماما".

يذكر أن قاذفات اللهب متاحة حاليا على موقع شركة Boring، حيث يبدأ سعرها من 500 دولار.

وتعمل شركة "Boring" على جمع المال لمشروع الأنفاق الأرضية من خلال تسويق منتجات كهذه، فقد باعت، عام 2017، حوالي 50 ألف قبعة مقابل 20 دولارا للواحدة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا