الممثل الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو يواجه تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي

يواجه الممثل ومخرج الأفلام الفرنسي جيرار ديبارديو اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي، في حادثة وقعت قبل عشر سنوات، بحسب صحيفة "لو كورييه دو لويست" ووكالة "فرانس برس".

ووفقا لما كشفت عنه صحيفة "لو كورييه دو لويست" (Le Courrier de l’Ouest)، تم تقديم شكوى جديدة بحق الممثل جيرار ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي في 9 يناير في باريس.

إقرأ المزيد

وتقدمت امرأة بشكوى في مركز شرطة باريس في يناير ضد الممثل بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء التصوير في بلدة "دويه أون أنجو" التابعة لبلدية "مين آي لوار" في غرب فرنسا، في مارس 2014، بحسب وثيقة تمكنت وكالة "فرانس برس" من الاطلاع عليها يوم الخميس 15 فبراير، تتضمن تهمة "الاعتداء الجنسي على شخص ضعيف من قبل شخص يستغل سلطة منصبه".

وبحسب صحيفة "لو كورييه دو لويست"، فإن الوقائع التي أدلت بها هذه المرأة، وهي مساعدة سابقة كانت تبلغ من العمر 24 عاما عام 2014، حدثت "أثناء تصوير فيلم الساحر والسيامي (The Magician and the Siamese) للمخرج جان بيير موكي". وعندما استجوبتها الصحيفة الإقليمية، استنكرت الشابة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، على وجه الخصوص "يديه في جميع أنحاء جسدها" و"الكلمات الغير اللائقة" للممثل في موقع التصوير.

وبعد الكشف عن هذه الشكوى، اتصلت الصحيفة الإقليمية اليومية بكريستيان سان-باليه محامي ديبارديو، والذي أعلن أنه علم بالأمر "من خلال الصحافة". ويؤكد سان-باليه أيضا أن الممثل "ينفي تماما الوقائع التي من المحتمل أن توصف بأنها اعتداء جنسي".

إقرأ المزيد

ووجهت لائحة اتهام إلى جيرار ديبارديو، البالغ من العمر 75 عاما، في ديسمبر 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد شكوى من الممثلة شارلوت أرنولد والتي اتهمته بعمليتي اغتصاب في منزله في باريس في نهاية أغسطس 2018.

وكذلك وجهت 13 امرأة في العام 2020 اتهامات إلى الممثل بالعنف الجنسي.

وفي ديسمبر 2023، تقدمت الممثلة الفرنسية إيلين داراس بشكوى تتهم فيها ديبارديو بالاعتداء الجنسي أثناء تصوير فيلم في عام 2007.

كما قدمت الصحفية والكاتبة الإسبانية روث بازا أيضا شكوى في إسبانيا ضد الممثل بتهمة الاغتصاب بسبب أفعال يعود تاريخها إلى عام 1995 في باريس.

المصدر: Le Courrier de l’Ouest