"فور فوزه بـ 3 جوائز في حفل غرامي".. إلقاء القبض على مغني راب شهير

ألقي القبض على مغني الراب الأمريكي والناشط الاجتماعي كيلر مايك، يوم الأحد، خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي، وتم احتجازه بتهمة "جنحة الاعتداء".

وجاء الاعتقال بعد فوز مغني الراب البالغ من العمر 48 عاما، واسمه الحقيقي مايكل ريندر، بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 الذي أقيم في لوس أنجلوس.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس"، فإنه تم تقييد مايك واصطحابه إلى قسم شرطة لوس أنجلوس بعد مشاجرة جسدية خلف الكواليس في الحفل.

Killer Mike is taken away in handcuffs at https://t.co/9ImDm1bpFW Arena after winning 3 #Grammyspic.twitter.com/1IUBU0IQb6 — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء بسبب مشاجرة داخل الاحتفالية، وأكد الضابط مايك لوبيز، المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس مساء الأحد أنه تم إطلاق سراح مايك في الساعة 8:37 مساء بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 29 فبراير في لوس أنجلوس.

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وجاء في بيان أصدرته شرطة لوس أنجلوس: "في يوم الأحد 4 فبراير، بعد الساعة الرابعة مساء تقريبا، تم احتجاز رجل بالغ وتقييد يديه بسبب مشاجرة جسدية وقعت في المبنى 700 في تشيك هيرن كورت. تم وضع المشتبه به قيد الاعتقال، وتم نقله إلى القسم المركزي بشرطة لوس أنجلوس. تم التعرف على المشتبه به على أنه مايكل ريندر البالغ من العمر 48 عاما وتم حجزه في Misdemeanor Battery 243(A) PC، وهو يستعد لإطلاق سراحه".

وفي المشاهد التي التقطتها مجلة "هوليوود ريبورتر" في حفل توزيع جوائز الموسيقى السنوي، تم تقييد يدي مغني الراب، ورافقته شرطة لوس أنجلوس إلى الخارج في ساحة الكريبتو. وجاء ذلك بعد لحظات سعيدة بالنسبة له في الحفل، حيث فاز بثلاث جوائز متتالية: أفضل ألبوم راب لألبومه "مايكل"، وأفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنية Scientists and Engineers مع أندريه 3000 ومغني الراب "فيوتشر: والمغنية إرين ألين كين.

ولم يعلق مغني الراب بعد عن احتجازه والتهمة الموجهة إليه، كما رفض أعضاء فريقه في حفل توزيع جوائز غرامي التعليق .

المصدر: ذي غارديان