كنز كبير.. شاب مصري يعثر على مسودات نادرة للأديب الراحل توفيق الحكيم (صور)

عثر شاب مصري على مسودات نادرة للأديب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وقال الشاب الذي يدعى محمد فوزي، إنه اكتشف كنزا أدبيا داخل شقة اشتراها في محافظة القاهرة لأغراض تجارية، حسبما أفاد موقع "الوطن" المصري.

ووجد فوزي ضمن ذلك الكنز العديد من مقتنيات الحكيم، مما دفعه إلى التواصل مع وزارة الثقافة المصرية لإيداع المسودات المكتشفة.

وأوضح أنه فوجئ بوجود أعمال أدبية وفنية وتراثية بعضها كتب بخط يد الكاتب توفيق الحكيم، وحلقات إذاعية للعديد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية.

وقال إن الأوراق التي عثر عليها اشتملت أيضا على سيناريوهات للعديد من الأعمال الدرامية، بعضها خرج للنور وبعضها مازال حبيس الأوراق، وأعمال المخرج حامد حنفي والكاتب طه حسين، وعدة أعمال لأدباء وكتاب آخرين.

وأضاف أنه اشترى الشقة وكانت مغلقة، وتبين بعدها أن البائع هو حفيد توفيق الحكيم، وأن الشقة كانت مكتبا للكاتب توفيق الحكيم، وقد باعها له الحفيد ليغادر إلى مهجره بإحدى الدول الأوروبية.

وأكد أنه ما زالت العديد من الكنوز حبيسة كراتينها، مشيرا إلى أنه لم يستكشف بعد كل محتويات كراتين وصناديق الشقة.

وأوضح أنه وجد العديد من الأسطوانات الإذاعية التي تحوي حلقات كاملة من الإذاعة المصرية وقد كتب عليها "إذاعة الجمهورية المتحدة" والإذاعة الكويتية وأجندة تليفونات بها أرقام تليفونات العديد من المطربين والأدباء والفنانين.

وقال فوزي إنه وبمزيد من البحث داخل الشقة عثر على أعمال أدبية وفنية وجدها داخل الكراتين التي بحث بمحتوياتها، ووجد التالي:

- سيناريو وحوار مسرحية سجن العمر عن كتاب توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- كتاب "سجن العمر" للكاتب توفيق الحكيم.

- مسرحية "سكة السلامة" إخراج حامد حنفي.

- مسلسل إذاعي "محمد" تأليف توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- مسرحية "حياتنا الجميلة"» إخراج حامد حنفي.

- مسرحية "السمكة الملونة".

- مسرحية "رحلة والصيف" تأليف طه حسين إخراج حامد حنفي.

مسرحيات وكتب للحكيم وحنفي

- مقترحات خاصة للمسرح.

- مسرحية "مجلس العدل" تأليف توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- مسرحية "رحلة الربيع" لطه حسين.

- تمثيلية "هدية عيد الميلاد" تأليف حامد حنفي.

- مسرحية "الرسول في رمضان" لتوفيق الحكيم.

- كتاب "محمد رسول الله" تأليف توفيق الحكيم.

- مسرحية "أبو مسلم الخرساني" لتوفيق الحكيم.

- مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم

- مسرحية "القيثارة الحديدية" إخراج حامد حنفي.

المصدر: موقع "الوطن" المصري