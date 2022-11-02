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بعثة روسيا تعرض مقاطع من فيلم "المراسلون العسكريون" في مقر الأمم المتحدة

الثقافة والفن

بعثة روسيا تعرض مقاطع من فيلم
RT
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عرضت بعثة روسيا في مقر الأمم المتحدة مقاطعا من الفيلم الوثائقي "المراسلون العسكريون" الذي يظهر جوانبا من الأعمال القتالية التي تدور في منطقة دونباس.

ويظهر الفيلم لقطات حقيقية من الأعمال القتالية بعيون الصحفيين العسكرين، وأحد أبطال هذا العمل هو مراسل RT، مراد غازدييف الذي يغطي العمليات العسكرية في منطقة دونباس.

وفي العرض التقديمي للفيلم يقول غازدييف: "إذا قال بعض المراسلين الحربيين أنهم لا يخشون الحرب فهذه كذبة، بغض النظر عن احترافية وكفاءة هؤلاء المراسلين".

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ومن جانبه قال المراسل العسكري لمؤسسة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (VGTRK)، يفغيني بودوبني: "نحن نعيش في فترة ضحت فيها الدول الغربية للأسف بمعايير العمل الصحفي.. بل إنهم يعرضون مكافأة مالية لقتل المراسلين العسكريين، للأسف الشديد علينا أن نعلن أن دول الغرب تنغمس في مثل هذا النهج الهمجي من لكييف، أنا مستعد لتقدمة أدلة على ذلك للأمم المتحدة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فيلم "المراسلون العسكريون" الوثائقي من المفترض أن يبث على الشاشات نهاية 2022.

المصدر: RT

 

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