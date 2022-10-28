رابطة الدول المستقلة تقر 2023 عاما للغة الروسية

خلال اجتماع جرى في أستانا اتفق رؤساء وزراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على خطة جعل عام 2023 عام اللغة الروسية.

وتبعا لوكالة "سبوتنيك" فإن المجتمعين وقعوا وثيقة للتعاون في الموضوع المذكور، وضمت الوثيقة أكثر من 150 بندا.

ومن بين الإجراءات التي سيتم العمل عليها في إطار التعاون المذكور تحسين مؤهلات معلمي اللغة الروسية في بلدان رابطة الدول المستقلة.

ومن الأمور التي اتفق عليها في نص الوثيقة أيضا هو دعم الأطفال والشباب الموهوبين الذين يميلون إلى تعلم اللغة الروسية.

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وفي وقت سابق وخلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا تم اقتراح إعلان عام 2023 عام اللغة الروسية.

وشارك في الاجتماع الذي تمت فيه توقيع وثيقة التعاون، رؤساء وزراء كل من روسيا - ميخائيل ميشوستين، وكازاخستان - عليخان اسماعيلوف، وأذربيجان - علي أسدوف، وبيلاروس - رومان غولوفتشينكو، وقرغيزستان - أكيلبك جباروف، وطاجيكستان - كخير رسولزودا، وأوزبكستان - عبد الله أريبوف، ونائب رئيس وزراء أرمينيا - مغير غريغوريان، ونائب رئيس وزراء تركمانستان - خوجامورات غيلديمورادوف.

المصدر: وكالات روسية